أمطار وصواعق وثلوج بعز نيسان: الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المُتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ انه بعدما تأثر لبنان والمنطقة بكتل مدارية حارة وصل المنخفض الجوي من اليونان وبدأ تأثيره يوم الإثنين الماضي فتساقطت أمطار متفرقة اشتدت غزارتها تدريجيا يوم الثلاثاء ودخل لبنان في قلب المنخفض الذي صُنف بالـ"الدرجة الممتازة والعالية" بسبب هطولاته (برد ثلوج وأمطار) ترافقت مع نسبة عالية من الصواعق والعواصف الرعدية فوصلت بين لبنان وغرب سوريا وفلسطين وشمال الأردن إلى 98 % .دخل لبنان في قلب التيار النفاث او jet stream قبل ظهر الأربعاء وارتفعت نسبة الرطوبة إلى 100 % فغطت الأمطار كافة الأراضي اللبنانية وتساقطت حبات البرد ساحلا وجبلا وبقاعا.وبحسب خنيصر، يستمر هذا الوضع حتى مساء الخميس، مشيراً إلى انه سوف يكون طقس اليوم الخميس غزير الأمطار مع نسبة مرتفعة من الصواعق والعواصف الرعدية وتساقط البرد مع ثلوج من 1500 متر وما فوق.وأشار خنيصر إلى انه بلغت نسبة الهطولات حتى اليوم ما يقارب 110 ملم ساحلا و80 ملم جبلا (الجبال الغربية) و50 ملم بقاعا.هذا ينحسر المنخفض الجوي مساء اليوم وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع بشكل تدريجي اعتبارا من اليوم الجمعة فيكون الطقس مشمسا بانتظار وصول منخفض جوي جديد خلال الأسبوع المقبل.تجدر الإشارة إلى انه وللمرة الأولى في هذا الموسم المطري تنخفض قيم الضغط الجوي فوق لبنان إلى 994 hpa وقد سبق هذا المنخفض مؤشرات في السحب دلت على سوء الأحوال الجوية التي سيمر بها لبنان وهي سحب "الماماتوس"، كما انه على الرغم من انخفاض الضغط الجوي غابت سرعة الرياح بسبب الضغوط المنخفضة التي امتدت من إيطاليا حتى اليونان إلى الشرق ألوسط وصولا إلى مصر وشبه الجزيرة العربية (انها لحمة الضغطين المنخفضين بين الايسلندي والبحر الأحمر).