نائب يصرخ بصوت مرتفع... ماذا قال؟

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عُلم انه خلال المناقشات الحادة التي رافقت انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي يوم امس والتي كان الجزء الأبرز فيها متمحوّرا حول الانتخابات البلدية والاختيارية، قام أحد النواب التابعين لتكتل مسيحيّ كبير بالتغريد خارج سرب تياره وتكتله معلنا انه مع التمديد للمجالس البلدية بشكل أكيد، قائلا بصوت مرتفع"اذا فعلا في اعتمادات مالية لانجاز الاستحقاق خلونا نصرفها للمجالس الحالية حتى تقدر تتحرك"!والمفارقة أن النائب نفسه خرج بعد الجلسة ليشن حربا على الحكومة متهما اياها بأنها "لم تتعامل بجدية مع هذا الموضوع بالاضافة الى مشاكلها مع الادارات والمحافظات والمالية وغيرها التي تشهد اضرابات".اضاف" ان حسم مدة التأجيل سيتم بأسرع وقت من خلال الجلسة التشريعية، واننا في المواضيع الطارئة والضرورية لن نتخلف عن مسؤولياتنا".علما ان النائب ذاته كان نفى قبل ايام ان يكون يقوم بمساعي مع فريقه السياسي لتأجيل الانتخابات.