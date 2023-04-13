الثلوج عادت وأقفلت طرقات.. ووزارة الاشغال تحركت (صور وفيديو)

بعد عودة تساقط الثلوج الى معظم المناطق الجبلية، باشرت فرق وزارة الاشغال العامة والنقل صباح اليوم باعمال جرفها لفتح الطرقات التي أقفلت بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان.