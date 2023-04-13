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لبنان

الثلوج عادت وأقفلت طرقات.. ووزارة الاشغال تحركت (صور وفيديو)

Lebanon 24
13-04-2023 | 01:27
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بعد عودة تساقط الثلوج الى معظم المناطق الجبلية، باشرت فرق وزارة الاشغال العامة والنقل صباح اليوم باعمال جرفها لفتح الطرقات التي أقفلت بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان.
 
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الثلوج

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