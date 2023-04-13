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لبنان

"الكتلة" باتت غير متماسكة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2023 | 01:45
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يقول مطلعون "إن كتلة نواب صيدا-جزين المؤلفة من النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد، لم تعد متماسكة كما كانت بعد الانتخابات النيابية الاخيرة".
وبحسب المصادر فإن علاقة النواب الثلاثة جيدة ولا يوجد اي خلاف بينهم، الا ان تنسيقهم السياسي يكاد يكون شكليا، اذ يعمل كل نائب بشكل منفرد في الكثير من القضايا والاستحقاقات.
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وترى المصادر ان التنسيق بات على القطعة خصوصا ان هناك اختلافا في وجهات النظر حيال كيفية التعاطي مع الاستحقاقات المطروحة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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