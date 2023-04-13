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لبنان

مؤشرات على خطاب نصرالله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2023 | 02:15
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تتقاطع كل المؤشرات الاعلامية والسياسية على التأكيد أن الخطاب المقبل للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم القدس سيكون عالي السقف خصوصا في ما يتعلق بالصراع مع اسرائيل.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تصريحات القياديين البارزين في حزب الله مثل السيد هاشم صفي الدين تعطي مؤشرا واضحا على حجم التصعيد الذي سيتحدث به نصرالله.
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وتعتبر المصادر ان التهديدات الاسرائيلية بالقيام بضربة عسكرية خلال المرحلة المقبلة ستكون عنوان الكلمة، اضافة الى طبيعة قواعد الاشتباك الجديدة في الجنوب.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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