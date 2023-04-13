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لبنان

ريما عساف من المشهد اللبناني الى "قناة المشهد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2023 | 02:45
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عُلم ان الاعلامية ريما عساف التي كانت انتقلت قبل نحو سنتين من الـ LBCI  الى "قناة الحرة" كمنتجة لبرنامج "المشهد اللبناني "ستنتقل بعد ايام الى "قناة المشهد" في دبي كرئيسة لقسم البرامج في المحطة التي يديرها الاعلامي طوني خليفة.
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المصدر: لبنان 24
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