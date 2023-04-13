ريما عساف من المشهد اللبناني الى "قناة المشهد"

عُلم ان الاعلامية ريما عساف التي كانت انتقلت قبل نحو سنتين من الـ LBCI الى "قناة الحرة" كمنتجة لبرنامج "المشهد اللبناني "ستنتقل بعد ايام الى "قناة المشهد" في دبي كرئيسة لقسم البرامج في المحطة التي يديرها الاعلامي طوني خليفة.

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