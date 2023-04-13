عدد من السرقات في مدينة طرابس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجهول على سرقة سيارة من نوع "مرسيدس" بيضاء اللون من منطقة باب الحديد في طرابلس.

يذكر ان مدينة طرابلس شهدت مساء مجموعة من السرقات على الرغم من الطقس العاصف.