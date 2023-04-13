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لبنان

عدد من السرقات في مدينة طرابس

Lebanon 24
13-04-2023 | 02:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجهول على سرقة سيارة من نوع "مرسيدس" بيضاء اللون من منطقة باب الحديد في طرابلس.
 
يذكر ان مدينة طرابلس شهدت مساء مجموعة من السرقات على الرغم من الطقس العاصف. 
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