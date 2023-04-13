25 دولاراً لقاء "خدمة" في لبنان.. وإلا "الحجز" ينتظركم!

نشطَ مؤخراً داخل دوائر النافعة كلامٌ يشيرُ إلى أنّ المواطنين الذين يسعون لتسجيل سياراتهم، قد يواجهون إشكاليّة جديدة ترتبط بتوافر "لوحات السيارات" التي يجب أن تُمنح إليهم بعد إتمام المعاملات كاملة ودفع الرسوم المطلوبة لدى هيئة إدارة السّير.

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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد تبيّن أن تجار السوق الموازية بدأوا يشيعون هذا الأمر في أوساط المواطنين الذين يتوافدون إلى مراكز النافعة، وما اتّضح أن تسعير تلك اللوحات بات يتراوح بين 15 و 25 دولاراً أميركياً.



وفي السياق، قالت مصادر ناشطة في قطاع تسجيل السيارات لـ"لبنان24": "هناك مشكلة يُحكى عنها وتفيد بأنَّ لوحات السيارات قد لا تتوفر بسرعة، ما يعني أن المواطن بحاجة إلى شرائها من السوق الموازية.. الخدمة هذه كانت لا تكلف المواطن شيئاً، يُذكر، أما اليوم فباتت بالدولار الفريش، وقد لا يتمكن الكثيرون من دفع هذا المبلغ وسط التكاليف الأخرى".