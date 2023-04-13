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لبنان

25 دولاراً لقاء "خدمة" في لبنان.. وإلا "الحجز" ينتظركم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2023 | 04:15
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نشطَ مؤخراً داخل دوائر النافعة كلامٌ يشيرُ إلى أنّ المواطنين الذين يسعون لتسجيل سياراتهم، قد يواجهون إشكاليّة جديدة ترتبط بتوافر "لوحات السيارات" التي يجب أن تُمنح إليهم بعد إتمام المعاملات كاملة ودفع الرسوم المطلوبة لدى هيئة إدارة السّير.
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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد تبيّن أن تجار السوق الموازية بدأوا يشيعون هذا الأمر في أوساط المواطنين الذين يتوافدون إلى مراكز النافعة، وما اتّضح أن تسعير تلك اللوحات بات يتراوح بين 15 و 25 دولاراً أميركياً. 

وفي السياق، قالت مصادر ناشطة في قطاع تسجيل السيارات لـ"لبنان24": "هناك مشكلة يُحكى عنها وتفيد بأنَّ لوحات السيارات قد لا تتوفر بسرعة، ما يعني أن المواطن بحاجة إلى شرائها من السوق الموازية.. الخدمة هذه كانت لا تكلف المواطن شيئاً، يُذكر، أما اليوم فباتت بالدولار الفريش، وقد لا يتمكن الكثيرون من دفع هذا المبلغ وسط التكاليف الأخرى".

وتابعت: "في حال لم يضع المواطنون اللوحات على سياراتهم، فإن ذلك قد يعرض آلياتهم للحجز أو للغرامات لأن هذا الأمر يعدُّ مخالفة للقانون، ما يعني أعباء إضافية فوق الأعباء المتراكمة". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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