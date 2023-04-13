داخل النافعة.. إليكم ما جرى اليوم

علِم "لبنان24" أنّ دائرة المالية في "نافعة صيدا" أغلقت أبوابها اليوم أيضاً بسبب توقف النظام الالكتروني الخاص بتسديد الرسوم عن العمل، وذلك رغم حضور الموظفين المعنيين.

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ووفقاً للمعلومات، فإنَّ هذا الأمر أعاق إتمام معاملات المواطنين داخل الدائرة، ما جعلهم ينتظرون أسبوعاً إضافياً لتسديد رسوم تسجيلات السيارات الخاصّة بهم.



ويوم أمس كما اليوم، شهدت "النافعة" توافداً كثيفاً للمواطنين من أجل تسجيل سياراتهم، وقد تبيّن أنّ الفوضى عمّت أرجاء المكان قبل أن يتخذ قرار إداري داخل الإدارة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لتنظيم عملية حصول المواطنين على "صكوك البيع" لسياراتهم.



وأشارت المصادر إلى أنّ القوى الأمنيّة تولّت عملية "قطع الأرقام" للمواطنين من أجل الدخول إلى مكتب رئيس قسم صيدا في النافعة عمر وهبة لإتمام معاملات "صك البيع".