هلعٌ على طائرة لبنانية في الجو.. ما جرى أخاف الركاب!

شهدَت إحدى الطائرات الآتية من قطر إلى بيروت، ليل الثلاثاء - الأربعاء، حالة من الرّعب في صفوف الركاب.

وقال أحد المسافرين لـ"لبنان24" إنَّ "المطبات الهوائيّة في الجو كانت شديدة جداً، لدرجة أنّ بعض الركاب خصوصاً الصغار، قد أصيبوا بنوبات من الهلع والبكاء بسبب ما حصل"، وأضاف: "للحظات، شعرنا بأن الطائرة ستقع بنا فوق البحر لاسيما أنّ الأجنحة كانت تتحرك بسرعة كبيرة وكأنّ عطلاً أصابها".

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ولفت إلى أنَّ ربان الطائرة تمكّن وبخبرة عاليّة من تدارك الأمور والحفاظ على توازن الطائرة في الجو قبل أن تحطّ بسلامٍ في مطار بيروت.