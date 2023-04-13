جعجع يُقيم حفل إفطار في معراب (صور)

Advertisement

أقام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع حفل إفطار في معراب، في حضور ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الشيخ خلدون عريمط، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى ممثلا بعضو مجلس الادارة للمجلس المذهبي الاستاذ ناجي صعب، وعدد من السفراء بالاضافة الى نواب ووزراء سابقين ومدراء عامين ورؤساء مؤسسات عامة ومحافظين وقائممقامين ورؤساء اتحاد بلديات ومجالس بلديات ومخاتير وشخصيات سياسية ودينية ونقابية واجتماعية واعلامية وحزبية.