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لبنان

سيارات مسروقة في الجنوب.. هكذا اعادتها شعبة المعلومات الى اصحابها

Lebanon 24
13-04-2023 | 03:31
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أعلنت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي أنه وبنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيارات في مختلف المناطق اللبنانية، بتاريخ 4-4-2023، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول وجود عدد من السيارات المسروقة مركونة في بلدتي تول وكوثريّة السيّاد في محافظة الجنوب.
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‎على الفور، توجهت دوريات من شعبة المعلومات إلى البلدتين المذكورتين وضبطت السيارات، وقد تبيّن أنّ عددها /9/ ومن انواع مختلفة: تويوتا، هوندا، هيونداي وكيا. كما تمكنت الشعبة من توقيف اثنين من المشتبه بتورطهما بعملية السرقة، وهما كلّ من:

م. و. (مواليد عام 1994، لبناني)
ع. ب. (مواليد عام 1992، لبناني)
‎بالتحقيق معهما، اعترفا انهما قاما بشراء السيارات من أحد الأشخاص من دون معرفتهما بأنها مسروقة.

‎سلمت السيارات المسروقة الى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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