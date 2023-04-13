Advertisement

لبنان

بري يدعو الى جلسة تشريعية الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
13-04-2023 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1056709-638169797000101268.jpg
Doc-P-1056709-638169797000101268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو
lebanon 24
13/04/2023 12:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة مفوض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش
lebanon 24
13/04/2023 12:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: ما حصل داخل جلسة اللجان النيابية المشتركة أضعُه في عهدة الرئيس نبيه بري ولن أكشف عما حصل خلالها لأنه من الممكن أن يؤدي إلى فتنة
lebanon 24
13/04/2023 12:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرهان على "الوطني الحر".. هل تنجح محاولة عقد جلسة تشريعية؟!
lebanon 24
13/04/2023 12:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24

نبيه بري

جلسة تشريعية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
05:49 | 2023-04-13
05:42 | 2023-04-13
05:38 | 2023-04-13
05:35 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website