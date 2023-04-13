بري يدعو الى جلسة تشريعية الثلاثاء المقبل

دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

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