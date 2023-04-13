بيان هام من نقابة موظفي المصارف.. ماذا فيه؟

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أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان "انه بعد ورود معلومات من مراجع عدة حول اعتماد بعض المصارف بِدعةً جديدةً في التعاطي المُستغرب مع عدد لا يُستهان به من موظفيهم، وذلك بالطلب منهم عدم الحضور إلى العمل والتزامهم المنازل مُقابل دفع أساس المعاش دون بدل النقل ودون معادلته مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية (والتي تُدفع حالياً بأشكال متفاوتة كدعم مالي بالفريش أو بطرق أخرى في المصارف) ، نؤكد انه هذه البدعة المُبتكرة غير مقبولة من قبلنا بكل المقاييس ، فيكفي موظف القطاع المصرفي ما عاناه ويعانيه اليوم ومنذ بداية الازمة وتلقي الضربات من الزبائن والادارات على السواء ليصل إلى وضعه أمام مصير مجهول وبمعاش لا يليق بأي أجيرِ في هذه الظروف الاستثنائية الضاغطة .وأضاف المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في بيان إن كرامة موظف القطاع المصرفي ترفض رفضاً قاطعاً قبول مبالغ مالية دون مقابل، فنحن لسنا بطالبي حسنة، أما إذا كان المطلوب تمرير الوقت للوصول إلى صرف جماعي غير واضح المعالم ، فإننا نتوجّه من الادارات المعنيّة فوراً إلى التفاهم معنا ومع موظفيها على ما سيؤول إليه هذا التدبير، مؤكدين بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يُحاك من هندسات وفبركات.وتابع البيان: إننا ومن منطلق الصدق والشفافية التي نشأنا عليها كمصرفيين، نطلب من الإدارات التي ستعمد إلى إجراء ما تقدمنا به، أن تصارح الموظفين والنقابة والاتحاد بما تنوي القيام به بعد فترة الاستيداع، إما التزام إعادة الزملاء الموظفين إلى العمل أو وضع بروتوكول مقبول يتم التوافق عليه من اليوم بين الادارة والموظفين واتحاد المصارف في ما لو أراد المصرف الاستغناء عن عدد من الزملاء كتعويض صرف مقبول، وعندها سيكون الجميع بمنئً عن الغوص في التفسيرات والاستنتاجات والتكهنات التي ستنتهي إليها هكذا إجراءات .وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب الحق والموظفين وتطالب بضرورة توضيح الهدف من تلك الإجراءات التي يتم اعتمادها حيث ربما قد نكون أمام عمليات صرف مؤجل من الخدمة وهو ما لا نقبله بطبيعة الحال، ونأمل أن يكون هنالك تعاونٌ إيجابيٌ بين إدارات المصارف والنقابة والاتحاد، وفتح باب التشاور والتواصل حفاظاً على القطاع المصرفي الذي قدّم فيه الموظف الغالي والنفيس لتقدّمه وازدهاره رغم كل الازمات والصعوبات ، مؤكدين بأن النقابة ستظل الصوت المدافع عن حقوق موظفي المصارف وصون كراماتهم .وختم البان: "لقد سعينا مراراً وتكراراً إلى اعتماد بروتوكول موحّد في حالات الصرف من الخدمة يؤمن حقوق الأجراء في ظل انهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل الدولار أثناء لقاءاتنا واجتماعاتنا مع اللجنة الاجتماعية مواكبةً مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وذلك في إطار تجديد عقد العمل الجماعي لتفادي أي سوء في العلاقات بيننا وبين إدارات المصارف، ولكننا لم نصل إلى نتائج عملية، وعليه فإننا نعود ونؤكد اليوم على ضرورة أن يضم العقد الجديد مُلحقاً واضحاً ومقبولاً في هذا الخصوص إذ سيكون في مصلحة الأطراف كافة".