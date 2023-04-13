16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
3
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان هام من نقابة موظفي المصارف.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
13-04-2023
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان "انه بعد ورود معلومات من مراجع عدة حول اعتماد بعض المصارف بِدعةً جديدةً في التعاطي المُستغرب مع عدد لا يُستهان به من موظفيهم، وذلك بالطلب منهم عدم الحضور إلى العمل والتزامهم المنازل مُقابل دفع أساس المعاش دون بدل النقل ودون معادلته مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية (والتي تُدفع حالياً بأشكال متفاوتة كدعم مالي بالفريش أو بطرق أخرى في المصارف) ، نؤكد انه هذه البدعة المُبتكرة غير مقبولة من قبلنا بكل المقاييس ، فيكفي موظف القطاع المصرفي ما عاناه ويعانيه اليوم ومنذ بداية الازمة وتلقي الضربات من الزبائن والادارات على السواء ليصل إلى وضعه أمام مصير مجهول وبمعاش لا يليق بأي أجيرِ في هذه الظروف الاستثنائية الضاغطة .
Advertisement
وأضاف المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في بيان إن كرامة موظف القطاع المصرفي ترفض رفضاً قاطعاً قبول مبالغ مالية دون مقابل، فنحن لسنا بطالبي حسنة، أما إذا كان المطلوب تمرير الوقت للوصول إلى صرف جماعي غير واضح المعالم ، فإننا نتوجّه من الادارات المعنيّة فوراً إلى التفاهم معنا ومع موظفيها على ما سيؤول إليه هذا التدبير، مؤكدين بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يُحاك من هندسات وفبركات.
وتابع البيان: إننا ومن منطلق الصدق والشفافية التي نشأنا عليها كمصرفيين، نطلب من الإدارات التي ستعمد إلى إجراء ما تقدمنا به، أن تصارح الموظفين والنقابة والاتحاد بما تنوي القيام به بعد فترة الاستيداع، إما التزام إعادة الزملاء الموظفين إلى العمل أو وضع بروتوكول مقبول يتم التوافق عليه من اليوم بين الادارة والموظفين واتحاد المصارف في ما لو أراد المصرف الاستغناء عن عدد من الزملاء كتعويض صرف مقبول، وعندها سيكون الجميع بمنئً عن الغوص في التفسيرات والاستنتاجات والتكهنات التي ستنتهي إليها هكذا إجراءات .
وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب الحق والموظفين وتطالب بضرورة توضيح الهدف من تلك الإجراءات التي يتم اعتمادها حيث ربما قد نكون أمام عمليات صرف مؤجل من الخدمة وهو ما لا نقبله بطبيعة الحال، ونأمل أن يكون هنالك تعاونٌ إيجابيٌ بين إدارات المصارف والنقابة والاتحاد، وفتح باب التشاور والتواصل حفاظاً على القطاع المصرفي الذي قدّم فيه الموظف الغالي والنفيس لتقدّمه وازدهاره رغم كل الازمات والصعوبات ، مؤكدين بأن النقابة ستظل الصوت المدافع عن حقوق موظفي المصارف وصون كراماتهم .
وختم البان: "لقد سعينا مراراً وتكراراً إلى اعتماد بروتوكول موحّد في حالات الصرف من الخدمة يؤمن حقوق الأجراء في ظل انهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل الدولار أثناء لقاءاتنا واجتماعاتنا مع اللجنة الاجتماعية مواكبةً مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وذلك في إطار تجديد عقد العمل الجماعي لتفادي أي سوء في العلاقات بيننا وبين إدارات المصارف، ولكننا لم نصل إلى نتائج عملية، وعليه فإننا نعود ونؤكد اليوم على ضرورة أن يضم العقد الجديد مُلحقاً واضحاً ومقبولاً في هذا الخصوص إذ سيكون في مصلحة الأطراف كافة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ38 ألف ليرة لهؤلاء.. اكتشفوا ما فعلته المصارف
Lebanon 24
الدولار بـ38 ألف ليرة لهؤلاء.. اكتشفوا ما فعلته المصارف
01:45 | 2023-04-14
14/04/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر لأول مرة على التلفزيون مع خاله الممثل الشهير.. ابن عادل كرم أصبح نسخة عن والده (فيديو)
Lebanon 24
ظهر لأول مرة على التلفزيون مع خاله الممثل الشهير.. ابن عادل كرم أصبح نسخة عن والده (فيديو)
02:51 | 2023-04-14
14/04/2023 02:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُصبح هذه العملة بديلاً عن الدولار؟
Lebanon 24
هل تُصبح هذه العملة بديلاً عن الدولار؟
09:00 | 2023-04-14
14/04/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
02:56 | 2023-04-14
14/04/2023 02:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال عنيف بقوّة 7 على مقياس ريختر ضرب هذا البلد... هل من خطر "تسونامي"؟
Lebanon 24
زلزال عنيف بقوّة 7 على مقياس ريختر ضرب هذا البلد... هل من خطر "تسونامي"؟
06:44 | 2023-04-14
14/04/2023 06:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:56 | 2023-04-14
مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم
16:15 | 2023-04-14
نازك الحريري تنعي الزعتري: سوف تبقى تنبض حياةً وأملاً ووفاء للرجال
16:13 | 2023-04-14
توتر جنوباً.. اليونيفيل: هذا ما حصل في وقت سابق اليوم
14:40 | 2023-04-14
لقاء الثلاثاء انعقد في دارة الرافعي وناقش آخر المستجدات حول الانتخابات البلدية
14:25 | 2023-04-14
مواجهات على الحدود اللبنانية_الفلسطينية... قنابل دخانية واصابة في صفوف المواطنين اللبنانيين (صور)
14:16 | 2023-04-14
في برج البراجنة... حريق كبير داخل شقتين سكنيتين (فيديو)
فيديو
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
Lebanon 24
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
08:00 | 2023-04-13
15/04/2023 01:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
15/04/2023 01:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
15/04/2023 01:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact