ملتقى التأثير المدني: نحذر من أي مغامرات إنتحاريّة في لبنان

حذر ملتقى التأثير المدني من أي "مغامرات انتِحاريَّة"، بعدما "امتلأت الذاكرة اللبنانية الجماعية بالجروحات العميقة إلى حدِّ تسميم العيش معاً ونحر مرتكزاته الحضارية"، معتبراً أنّ ما يجري "يستدعي العودة إلى إنتِظام عام بعيداً عن أي انحياز لمعايير موازين القوى المختلَّة".

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وفي الذكرى السنوية الـ48 لبداية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، رأى الملتقى في بيان له نُشر عبر "تويتر" أنّ " إستباحة سيادة لبنان منذ 1969، إنقضَّت على ثقافة الدولة دستوراً وسلوكاً وبنى مؤسساتية"، مشيراً إلى أنّ "حرب لبنان بامتداداتها الداخلية، وتشعباتِها الإقليمية والدولية أمعنت في تشليع الإنتماء إلى مواطنَة مسؤولة فاعلة تَعمَل للخير العامّ".

وأكد الملتقى في بيان "أن تشليع الإنتماء إلى مواطنة مسؤولة فاعلة تعمل للخير العام منع قيام شأن عام بوصلته الحوكمة السليمة في سياسات عامة مستدامة، ما أنهى كل مسار إصلاحي في مهده".

ولفت إلى أن "في كل ما سبق امتلأت الذاكرة اللبنانية الجماعية بالجروحات العميقة، إلى حد تسميم العيش معا ونحر مرتكزاته الحضارية، ما يستدعي العودة إلى إنتظام عام بعيدا عن أ انحياز لمعايير موازين القوى المختلَّة".

وختم الملتقى تغريدته قائلاً: "الإنتظام العام بوصلته المؤسسة الأخلاقية ويعبر عنها الدستور في سيادة ناجزة، وقضاء مستقل نزيه، ومؤسسات تعنى بأمن لبنان القومي، هنا بيت القصيد في مواجهة مغامرات انتحاريَّة".