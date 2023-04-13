Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: نحذر من أي مغامرات إنتحاريّة في لبنان

Lebanon 24
13-04-2023 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1056724-638169835819185820.jpg
Doc-P-1056724-638169835819185820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر ملتقى التأثير المدني من أي "مغامرات انتِحاريَّة"، بعدما "امتلأت الذاكرة اللبنانية الجماعية بالجروحات العميقة إلى حدِّ تسميم العيش معاً ونحر مرتكزاته الحضارية"، معتبراً أنّ ما يجري "يستدعي العودة إلى إنتِظام عام بعيداً عن أي انحياز لمعايير موازين القوى المختلَّة".
Advertisement
 
 
وفي الذكرى السنوية الـ48 لبداية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، رأى الملتقى في بيان له نُشر عبر "تويتر" أنّ "إستباحة سيادة لبنان منذ 1969، إنقضَّت على ثقافة الدولة دستوراً وسلوكاً وبنى مؤسساتية"، مشيراً إلى أنّ "حرب لبنان بامتداداتها الداخلية، وتشعباتِها الإقليمية والدولية أمعنت في تشليع الإنتماء إلى مواطنَة مسؤولة فاعلة تَعمَل للخير العامّ".
 
وأكد الملتقى في بيان "أن تشليع الإنتماء إلى مواطنة مسؤولة فاعلة تعمل للخير العام منع قيام شأن عام بوصلته الحوكمة السليمة في سياسات عامة مستدامة، ما أنهى كل مسار إصلاحي في مهده".
 
ولفت إلى أن "في كل ما سبق امتلأت الذاكرة اللبنانية الجماعية بالجروحات العميقة، إلى حد تسميم العيش معا ونحر مرتكزاته الحضارية، ما يستدعي العودة إلى إنتظام عام بعيدا عن أ انحياز لمعايير موازين القوى المختلَّة".
 
وختم الملتقى تغريدته قائلاً: "الإنتظام العام بوصلته المؤسسة الأخلاقية ويعبر عنها الدستور في سيادة ناجزة، وقضاء مستقل نزيه، ومؤسسات تعنى بأمن لبنان القومي، هنا بيت القصيد في مواجهة مغامرات انتحاريَّة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2023-04-14
16:15 | 2023-04-14
16:13 | 2023-04-14
14:40 | 2023-04-14
14:25 | 2023-04-14
14:16 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website