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لبنان

اطلاق نار وسرقة... ما الذي حصل في القاع؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 04:50
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 تعرض مشروع في سهل القاع لصاحبه "و.ر" للسرقة. وفي التفاصيل أن مجهولين دخلوا المشروع وسرقوا بقرتين وبعض الأدوات الزراعية. وقد دهمت قوة من عناصر الجيش مكان بعض المشتبه بهم وتمكنت من إعادة المسروقات.
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ولاحقا، مرت دراجة نارية على متنها مسلحان أطلقا النار من رشاشات حربية على "و.ر" الذي لم يصب بأذى، ما دفع بأهالي القاع إلى استنكار هذا العمل والمطالبة بالقبض على المجرمين وإنزال أقصى العقوبات في حقهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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