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لبنان

عطل يُصيب "سنترال" الحازميّة

Lebanon 24
13-04-2023 | 04:59
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أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلاً طرأ على بعض معدّات الإتّصالات في سنترال الحازمية، مما أثّر على نوعيّة خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
 
 
وأكّدت أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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