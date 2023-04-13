عطل يُصيب "سنترال" الحازميّة

أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلاً طرأ على بعض معدّات الإتّصالات في سنترال الحازمية، مما أثّر على نوعيّة خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأكّدت أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.