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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء.. وهذا جدول الأعمال المقترح

Lebanon 24
13-04-2023 | 05:11
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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير عند الساعة 3.30 من بعد ظهر نهار الثلاثاء يوم 18 نيسان 2023 للبحث في مختلف البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية والمستعجلة والطارئة.
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