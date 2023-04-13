المنخفض الجوي يودّعنا مساء... كيف سيكون طقس الويك اند؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة شمالا و ساحلا، فيما ترتفع بشكل ملموس جنوبا و في الداخل على ان تبقى دون معدلاتها الموسمية.وجاء في النشرة الاتي :-الحال العامة: يستمر تأثيرالمنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط من حيث غزارة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج على الجبال، حتى مساء اليوم الخميس، حيث ينحسر تدريجيا نحو الشرق و يستقر اعتبارا من غد الجمعة.معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة.-ا لطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا وتصل سرعتها الى 60 كلم/س، يرتفع معها موج البحر ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات ، ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء، كما يتوقع تشكل طبقات من الجليد بدءا من ارتفاع 1700متر في المناطق الجبلية خلال الليل.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة شمالا و ساحلا، فيما ترتفع بشكل ملموس جنوبا و في الداخل على ان تبقى دون معدلاتها الموسمية.السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي و ملموس في درجات الحرارة ( 4 درجات ) والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم بسجب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع ( بحدود ال 4 درجات )والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء جنوبا و في الداخل.-الحرارة على الساحل من 15 الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 15 درجة، في الداخل من 8 الى17 درجة.