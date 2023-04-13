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لبنان
دريان غادر إلى السعودية: لإنقاذ ما تبقى من الدولة ومؤسساتها
Lebanon 24
13-04-2023
|
05:35
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غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بدعوة كريمة وضيافة المراسم الملكية.
وقبيل مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي استذكر المفتي دريان ذكرى 13 نيسان واعتبارها "دعوة لكل القوى السياسية في لبنان الى أن تحسم أمرها وتعمل بأسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة تعمل على مصلحة لبنان أولا ،وتنكب بجهود مستمرة على إنقاذ ما تبقى من الدولة ومؤسساتها، وتعمل جاهدة لوضع حد للازمات المتلاحقة التي يعاني منها المواطن اللبناني بكل مناطقه".
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أضاف: "لا ينبغي بعد اليوم ان نتباكى على الماضي وان نتلهى بصغائر الأمور وبحقوق هذه الفئة أو تلك، فالمهم هو حقوق اللبنانيين جميعا في المساواة والعدالة والإنصاف وإعادة لبنان الى دوره الطبيعي والحضاري في هذه المنطقة، ويكفي اللبنانيين مزايدات سياسية ومصالح ضيقة واستقطابات شعبية من هنا وهناك" .
وتابع: "لنا ملء الثقة بالقيادة السعودية ملكا وولي عهد وحكومة والأشقاء العرب عبامة ودول مجلس التعاون الخليجي بخاصة بانهم الأحرص على القضايا العربية والإسلامية والأكثر استعدادا لمعالجة القضايا والأزمات بالحكمة والعزم والحسم لما فيه مصلحة السعودية وكل الأشقاء العرب وفي مقدمتهم فلسطين وشعبها وقدسها ومسجدها الأقصى الذي يعاني الظلم والعدوان على مرأى من صناع القرار في المجتمع الدولي".
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