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لبنان
جولة للسفيرة الفرنسية في بلدات بقاعية.. هذا ما عاينته
Lebanon 24
13-04-2023
|
05:42
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اعلنت السفارة الفرنسية في لبنان في بيان أن سفيرة فرنسا آن غريو جالت في منطقة البقاع وبلدات عنجر وسعدنايل وتعنايل، وعاينت التقدمّ الحاصل في المشاريع التي تدعمها فرنسا وتنفذّها منظمات غير حكومية محليةّ وشركات فرنسية في مجالات الصحة والتنمية المحلية والزراعة، ويستفيد منها أبناء المنطقة.
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ففي سعدنايل، تفقدّت السفيرة غريو مشروع الصحة العقليةّ والدعم النفسي والإجتماعي الذي تموّله وكالة التنمية الفرنسية بالشراكة مع جمعية "مساواة"، حيث تحققّت من وقع هذا المشروع على الجهات المستفيدة منه في المنطقة كما إطّلعت على التوقعّات بهذا الشأن.
وفي عنجر، وبعد لقاء مع السلطات السياسية المحلية والدينية تمّ التطرّق خلاله إلى التحديات التي تواجهها المدينة في السياق اللبناني الحالي وإلى آفاق التعاون مع فرنسا، زارت غريو، بدعوة من رئيس البلدية، قلعة عنجر الأمويةّ، المدرجة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو، وتمّ التأكيد على إبراز قيمتها في إطار السياحة المحليةّ. كما زارت المتحف المحليّ الذي يسلطّ الضوء بشكل خاص على الروابط التاريخيةّ بين فرنسا والطائفة الأرمنيةّ في المنطقة.
في تعنايل، توجّهت سفيرة فرنسا إلى موقع الميناء الجاف الداخلي الذي تديره شركة CEVA logistics التابعة لشركة CMA-CGM الفرنسية والذي يضمّ مركزاً لتوضيب الفواكه المعدةّ للتصدير، وهو من البنى التحتيةّ الفريدة من نوعها في لبنان لا سيمّا أنه يوفرّ منفذ اً إستراتيجي اًّ للتصدير بالنسبة إلى النشاط الزراعي الذي يشتهر به سهل البقاع.
واختتمت سفيرة فرنسا جولتها في دير تعنايل الذي تربطه علاقة وثيقة بفرنسا، حيث التقت أيضاً بالرعايا الفرنسيين المقيمين في المنطقة .
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