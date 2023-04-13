الراعي التقى قائد الجيش ووزير الداخلية.. هذا ما قاله الأخير عن الانتخابات البلدية

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم هي لمعايدة البطريرك الراعي ونعتبرها عربون محبة وتكامل والتقاء لجميع اللبنانيين لما فيه خير لبنان، وأكدنا له ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكون انطلاقة أساسية لبناء دولة حقيقية تشبه اللبنانيين الحقيقيين والأبطال الذي ضحوّا وما زالوا في بلدهم، كما قلت لغبطته حبّذا لو يستفيد اللبنانييون من التفاهمات الاقليمية التي تحدث للدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية".اضاف: "عرضنا الأوضاع الأمنية، فما زالت القوى الأمنية تقوم بواجباتها، كما عرضت عمل وزارة الداخلية والادارات فيها، وهنا أؤكّد أن ما حصل في هيئة إدارة السير هو عمل جيّد ومهمّ، بعدما ساهمنا بالتعاون مع هيئة القضاء في تنظيف هذه الهيئة وتطهيرها".وختم مؤكدا "ضرورة اجراء الانتخابات البلدية و الجهوزية الادارية للوزارة، وأن ما تنتظره هو تأمين التمويل الذي إن يوجد سيحلّ المشاكل والصعوبات اللوجستية والبشريّة"، داعياً " اللبنانيين الى اعتبار الاستحقاقات واجبا يجب احترامه".واعتبر ردّاً على سؤال أن "من يعرقل إجراء الانتخابات البلدية هو عدم الارادة السياسية لإجرائها"، آملاً أن "تنتصر إرادة تطبيق القانون".والتقى البطريرك الراعي قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من المؤسسة العسكرية في زيارة تهنئة بالفصح وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الامنية في البلد.