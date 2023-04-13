هل يصبح الحد الأدنى للاجور 200 دولار؟.. هذا ما كشفه الأسمر عن الرواتب

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أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر تأييده لطرح رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي لناحية تحديد الحد الأدنى للأجور ب 200 دولار أميركي وبدل النقل ب 50 $ شهرياً ضمن سلمٍ متحركٍ للأجور يتلاءم مع الواقع الإقتصادي الأليم للعمال والموظفين في القطاع الخاص.ودعا الأسمر رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي إلى وضع هذا الطرح موضع التنفيذ عبر دعوته إلى اجتماعٍ موسّع في المجلس الإقتصادي الإجتماعي للهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام لدرس وإقرار هذا الطرح.واعتبر الأسمر أنّ هذا الطرح هو طرح متقدّم من رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي الذي يرعا بجدارة الحوار الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان.