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لبنان

ميقاتي إستقبل وزير الشباب والرياضة في العراق ووفدا من المركز الثقافي الاسلامي

Lebanon 24
13-04-2023 | 06:24
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة في العراق أحمد محمد الحسين قاسم المبرقع قبل طهر اليوم في السرايا.
حضر اللقاء أيضا القائم بأعمال السفارة العراقية امين النصراوي.
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وقال الوزير المبرقع بعد اللقاء: تشرفنا اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي ونقلنا له تحيات أخيه سيد مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، وتطرقنا الى مجمل القضايا بين البلدين، وايضا  لما يتعلق بإعلان  بيروت عاصمة الشباب العربي ودعم العراق لهذا الموضوع المهم الذي يعطي رسالة بأن شباب لبنان ما زالوا حاضرين في ضمير الأمة العربية وفي ضمير الشعب العراقي خصوصا.

المركز الثقافي الاسلامي
وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من المركز الثقافي الاسلامي برئاسة السفير هشام دمشقيه عرض له نشاطات وأعمال المركز.
 
 
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