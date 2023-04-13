بشأن لبنان... من هو المسؤول الفرنسيّ الذي زار السعوديّة؟

أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان.

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