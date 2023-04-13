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لبنان

بشأن لبنان... من هو المسؤول الفرنسيّ الذي زار السعوديّة؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 06:23
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أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان.
 
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دوريل

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