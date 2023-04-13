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لبنان

للمرشحات لعضوية مجلس بلدية... إليكنّ هذا التعميم من وزير الداخلية

Lebanon 24
13-04-2023 | 06:40
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أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي تعميما يحمل الرقم 2/إم/2023   يتعلق بتعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وجاء فيه:
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"لا ينطبق شرط ورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضوا في مجلسها على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية سقطت اسماؤهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد  أحوالهن الشخصية حكما بالزواج الى نطاق بلدية أخرى".

وطلب مولوي من كافة المحافظين والقائمقامين التقيد بمضمون المادة المذكورة أعلاه عند تقديم المرشحات المستندات المتعلق بتصاريح الترشيح المدرجة في البيان رقم 34/ص.م  تاريخ 4/ 4/2023، للانتخابات البلدية والاختيارية".
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