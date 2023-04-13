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لبنان

"الاحرار": ذكرى 13 نيسان كي نتعلّم

Lebanon 24
13-04-2023 | 06:55
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أعلن حزب الوطنيين الأحرار  في بيان "نستذكر 13 نيسان 1975 تاريخ اندلاع الحرب اللبنانية بمجازرها وأهوالها والدماء الذكية التي أُهرِقت، بالدمار والخراب الذي حصد وطناً وشرّد أهله وقضى على عموده الفقري الاقتصادي والمؤسساتي".
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وأضاف: "نستذكر كي نعتبر، فالعبرة لمن اعتبر أن الرّهان على الغرباء هو رهان على الموت والفناء، وأن لبنان لا يحميه ولا يصونه إلّا أهله".

اضاف: "فلندرك أن وحدتنا الوطنية هي الأساس لمنعة وطننا وضمانة عيشنا الحرّ الكريم منعا لتكرار المآسي".

وختم: "نستذكر وندعوكم لنشر ثقافة الحوار والسلام، فلنرب الاجيال على حب الوطن وعلى نبذ العصبيات الطائفية والمذهبية التي تشرذم، وتبقى العودة الى مدرسة وحكمة الرئيس كميل نمر شمعون هي الأساس في حماية لبنان ورفع بنيانه عالياً بين الأمم".
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