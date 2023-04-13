Advertisement

لبنان

"حراك المتقاعدين العسكريين": للتوقف عن تسديد فواتير اشتراك الكهرباء

Lebanon 24
13-04-2023 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1056774-638169913804630096.jpg
Doc-P-1056774-638169913804630096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا "حراك المتقاعدين العسكريين" في بيان، "جميع المتقاعدين العسكريين للتوقف عن تسديد فواتير اشتراك كهرباء لبنان كونها توازي الراتب كاملا عند بعض الزملاء المتقاعدين، لأن الوزير الحنون أدلى بكلام مستغرب، بأنه يشعر مع موظفي الشركة ومعاشاتهم وبأنه لا يمكنهم أن يدفعوا رواتبهم بفاتورة، وعليه ولأنه يعلم وضع راتب المتقاعد العسكري، ليتفضل ويعدل التسعيرة"، مشيرا الى أن "دول العالم تضع تسعيرة للكهرباء حسب رواتب شعوبها بنسب مئوية وليس بغباء، إذ أن الفاتورة توازي راتب الموظف أو نصف راتبه".
Advertisement

وأكد أن "أي محاولة من اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الرواتب للتلاعب بحقوق المتقاعدين العسكريين وعدم انصافهم بالنسبة القانونية وهي 85 بالمئة مما يماثله بالخدمة والوظيفة، وان يتم حماية هذه الزيادة بتثبيت سعر الصرف على 28500 ليرة لكي يتوقف التضخم والزيادات المتكررة، وأي كلام شاعري من خلال ما نشر من أن  الحكومة تتفهم هذه الشريحة، اي المتقاعدين العسكريين وعبارة بعيدا عن الشعبوية، فهذا الكلام لا ينفع والافعال بالنتائج".

واكد "نحن من الشعب وصوتنا وقوتنا منه، ونذكر اللجنة والحكومة أننا لا نمزح بتاتا بأمور تتعلق بحياتنا وحياة اولادنا وحق صحتنا، خصوصا أن ما يصيب جهاز قوى الأمن ومتقاعديه بعكس باقي الأجهزة لجهة الطبابة، وعلى الحكومة قبل أي أمر إنهاء هذا الأمر فورا، إذ أن رمي هذه الفئة أمام أبواب  المستشفيات بعد خدمة عمرهم في هذا السلك 30 و40 عاما هو مخالف لشرعة حقوق الإنسان. فأصبح العسكري يطرد من المستشفى ويستقبل النازح وتفتح له الابواب بتغطية من الامم".

وختم طالبا "بالكف عن التأجيل الجلسات وحسم الأمر بسرعة، فنحن على جهوزية قصوى وعلى استعداد وكل الامور مفتوحة في حال عدم انصاف المتقاعدين العسكريين برواتبهم وطبابتهم".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2023-04-14
16:15 | 2023-04-14
16:13 | 2023-04-14
14:40 | 2023-04-14
14:25 | 2023-04-14
14:16 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website