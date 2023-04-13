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لبنان

الجيش الإسرائيليّ يُلقي القبض على شخص دخل الأراضي المحتلة من لبنان... كيف عبر الحدود؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 07:14
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ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على رجل أعزل عبر من لبنان بالقرب من بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان صباح اليوم الخميس.

وقال الجيش في بيان إن "قوات الدفاع الإسرائيلية ألقت القبض على المشتبه به بعد مراقبته أثناء عبوره الحدود"، مضيفا أنه "لم يتم العثور على أسلحة مع المشتبه به وتم تسليمه إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) لاستجوابه".
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وقال مصدر عسكري إن "المشتبه به عبر الحدود عن طريق التسلق على طول واجهة الجرف بالقرب من رأس الناقورة، ولم يسبح عبر البحر كما أشارت بعض التقارير الإعلامية".

وذكرت معلومات أن "المشتبه به نازح سوري يعيش في لبنان، ودخل على أمل العثور على عمل". (روسيا اليوم)
 
 

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