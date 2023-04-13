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لبنان

نائبة تشكو... ولكنها "مطيعة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2023 | 07:21
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تشكو نائبة من فريق سياسي يدعي بأنه "خارج المنظومة" من ارغامها على نشر تغريدات وتصريحات لا تقتنع بها، ولكنها تضطر الى تبنيها، بطلب ممن يوجهون تكتلها النيابي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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