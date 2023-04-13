نائبة تشكو... ولكنها "مطيعة"

تشكو نائبة من فريق سياسي يدعي بأنه "خارج المنظومة" من ارغامها على نشر تغريدات وتصريحات لا تقتنع بها، ولكنها تضطر الى تبنيها، بطلب ممن يوجهون تكتلها النيابي.

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