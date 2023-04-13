وزير الزراعة اجتمع مع نقابة الدواجن... اتفاق على وضع استراتيجية وطنية للقطاع

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زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن وفريق عمل الوزارة، النقابة اللبنانية للدواجن في ضبيه، حيث كان في استقبالهم رئيس النقابة وليم بطرس ومجلس الإدارة وعدد من الأعضاء.وتخلل الزيارة عقد اجتماع مطول، ناقش احتياجات صمود القطاع وحمايته وتطويره، لا سيما ما يتعلق بتعديل الحد الأدنى للإستيفاء الجمركي ليتماشى مع الدولار الجمركي، والتدقيق بمواصفات الدواجن المستوردة، ووضع روزنامة إستيراد الصدر المجلد والكميات للعام 2023، وملف المطابقة مع الإتحاد الأوروبي لفتح باب التصدير.كما تم التركيز على ضرورة توفير الظروف المؤاتية للحفاظ على ديمومة قطاع الدواجن خدمة للإقتصاد الوطني والإستقرار الإجتماعي والأمن الغذائي للبنانيين.بداية، رحب بطرس بالحاج حسن والوفد المرافق في هذه الزيارة الى مقر النقابة والتي "تعكس الإهتمام الكبير الذي يوليه الوزير لقطاع الدواجن"، مشددا على "ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين الوزارة التي نعتبرها بيت القطاع، ونقابة الدواجن لمعالجة مختلف القضايا التي تنعكس سلبا على القطاع، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال السنة الأخيرة".وحدد عددا من القضايا التي تعتبر "أساسية لقطاع الدواجن، لا سيما تعديل الحد الأدنى للإستيفاء الجمركي لتفعيل حماية القطاع، ووضع روزنامة لإستيراد الصدر المجلد والكميات المسموح بها من أجل إعطاء المزارعين والمنتجين رؤية واضحة لتمكينهم من بناء سياستهم الإنتاجية على أساسها، فضلاً عن التدقيق بمواصفات الدجاج المستورد ومطابقة المواصفات مع الإتحاد الاوروبي".وأكد "قدرة القطاع على تلبية إحتياجات اللبنانيين من الدجاج البيض وبشكل دائم، شرط وضع سياسة واضحة للقطاع"، مقترحا ان "يتم العمل بين وزارة الزراعة والنقابة على وضع استراتيجية وطنية لقطاع الدواجن، لكون هذا القطاع الوحيد في لبنان الذي يحقق الإكتفاء الذاتي لإحتياجات اللبنانيين، فضلاً عن تشغيله بشكل مباشر حوالي 20 ألف عائلة، وكذلك قيمته الكبيرة بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي للبنانيين".من جهته، أكد وزير الزراعة "وقوف الوزارة بكامل إمكاناتها الى جانب قطاع الدواجن الذي نفتخر به"، مشددا في الوقت نفسه على "ضرورة التعاون بين الوزارة والنقابة لوضع ضوابط تنظم عمل القطاع بشكل عام وكذلك لوضع آليات وبرامج للإستجابة لمتطلباته والحفاظ عليه لا بل تطويره".ومن أجل وضع آليات لتنفيذ مطالب النقابة، شكل الحاج حسن لجنتين، الأولى بين وزارة الزراعة ونقابة الدواجن لمناقشة مختلف مطالب النقابة ووضع الإقتراحات المناسبة بشأنها، وثانية بين وزارة الزراعة ووزارة الإقتصاد والتجارة ونقابة الدواجن، على ان يتواصل الحاج حسن مع وزير الإقتصاد والتجارة في هذا الشأن لتسمية ممثلي وزارته.وأكد الحاج حسن أنه سيكون "دائما في صف المزارع وقطاع الدواجن"، وقال: "لن نغفل عن مصلحة المواطن والمستهلك اللبناني، لذلك سنعمل على وضع روزنامة لإستيراد الصدر المجلد من شأنها الحفاظ على التوازن في السوق، وذلك من ضمن رؤية شاملة لقطاع الدواجن في لبنان".وفي ختام اللقاء، تم الإتفاق على أن يعمل الحاج حسن في وقت لاحق على تشكيل فريق عمل من وزراة الزراعة ونقابة الدواجن، لوضع إستراتيجة وطنية لقطاع الدواجن في لبنان، تعمل بشكل اساسي على خلق بيئة لديمومة القطاع والحفاظ عليه وترسيخ تنافسيته وتفوقه على مستوى المنطقة، وتطويره وزيادة إنتاجيته في خدمة الإقتصاد والمستهلك والأمن الغذائي للبنانيين.وبعد إنتهاء الإجتماع، اقامت النقابة حفل إفطار في فندق "لو رويال" – ضبيه، على شرف الحاج حسن، شارك فيه إضافة الى الحضور، المديران العامان للزراعة لويس لحود وللإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر.