دوريات مكثفة للجيش على طول الخط الحدودي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بالرغم من رداءة الأحوال الجوية، يلاحظ حركة دوريات مكثفة للجيش بالتنسيق مع قوات اليونيفيل في منطقتي مرجعيون وحاصبيا خاصة في القرى والبلدات التابعة لعمل هذه القوات، وكذلك على طول الخط الحدودي مع فلسطين المحتلة انطلاقا من تلال العديسة وحتى بوابة فاطمة وسهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة.

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ويتزامن ذلك مع دوريات إسرائيلية خلف الجدار العازل على طول هذا الخط، وفي المواقع المتاخمة للمناطق المحررة في هذه المنطقة وصولا حتى محاور المجيدية عين عرب الوزاني دون ان يسجل خرقا لخط الانسحاب في هذه المنطقة.