Advertisement

لبنان

جمرك طرابلس معطّل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-04-2023 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1056815-638169989099347186.jpg
Doc-P-1056815-638169989099347186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم بأنّ جمرك طرابلس معطل منذ صباح اليوم حتى هذه الساعة، بسبب عطل في برنامج نجم المرتبط مباشرة بالمركز الالي في بيروت، مما يؤثر على عملية الدفع وخروج البضائع.
 
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
دوريات راجلة لمخابرات الجيش في طرابلس... ما القصة؟
lebanon 24
15/04/2023 01:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأثر الشريف يُبارك فجر طرابلس.. كيف وصل إلى المدينة؟ (صور)
lebanon 24
15/04/2023 01:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة من العيار الثقيل في طرابلس.. ما فعلته عصابة بـ"محتاجين" غير متوقع!
lebanon 24
15/04/2023 01:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في سوق الأحد في طرابلس (فيديو)
lebanon 24
15/04/2023 01:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

طرابلس

جمرك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2023-04-14
16:15 | 2023-04-14
16:13 | 2023-04-14
14:40 | 2023-04-14
14:25 | 2023-04-14
14:16 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website