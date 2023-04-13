جمرك طرابلس معطّل

عُلم بأنّ جمرك طرابلس معطل منذ صباح اليوم حتى هذه الساعة، بسبب عطل في برنامج نجم المرتبط مباشرة بالمركز الالي في بيروت، مما يؤثر على عملية الدفع وخروج البضائع.

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