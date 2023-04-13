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لبنان

القاضية غادة عون طلبت إسترداد ملف رياض سلامة... ما السبب؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 09:38
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أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ القاضية غادة عون طلبت من الهيئة الإتّهامية في جبل لبنان إسترداد ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر، وذلك لاتّخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس.
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