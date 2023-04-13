القاضية غادة عون طلبت إسترداد ملف رياض سلامة... ما السبب؟

أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ القاضية غادة عون طلبت من الهيئة الإتّهامية في جبل لبنان إسترداد ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر، وذلك لاتّخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس.

Advertisement