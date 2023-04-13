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لبنان

رسالة ستصل لهواتف عناصر الجيش... ماذا تتضمن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2023 | 09:44
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علم "لبنان 24" انه ايضا عطفا على مذكرة التفاهم الموقعة بين قيادة الجيش ومكتب منسق الامم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وبرنامج الامم الامم المتحدة الانمائي في لبنان undp بشأن تنسيق الدعم الدولي المقدم لعناصر الجيش، سيتلقى العناصر على ارقام الهواتف الخلوية العائدة لكل منهم رسالة نصية قصيرة تتضمن كلمة سر بغية استلام مبلغ نقدي قيمته ١٠٠$ من اي فرع من فروع omt المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك من شهر نيسان الحالي ولمدة 6 اشهر (على امتداد فترة تنفيذ المشروع).
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هذا وعُلم أنّ عناصر قوى الأمن الداخلي سيحصلون على مبلغ 100 دولار أيضاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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