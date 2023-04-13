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لبنان

حريق محول لتخزين الطاقة الشمسية... ماذا حصل في الكسليك؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 10:11
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اخمدت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني حريقا شب في محول لتخزين الطاقة الشمسية داخل مبنى سكني في الكسليك - كسروان. 

واقتصرت الأضرار على الماديات.
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