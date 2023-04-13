تُوفي أثناء حضوره جلسة المحاكمة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السجين "ن.و" وهو من الجنسيّة الفلسطينيّة، أُصيب بأزمه قلبية أثناء حضوره جلسة لدى محكمة الجنايات في الشمال، ونُقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي، لكنه ما لبث ان فارق الحياة.

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