"الخارجية" تُدين الإجراءات الإسرائيلية التعسفية

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تُدين وزارة الخارجية والمغتربين الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والغير قانونية الهادفة إلى الحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس الشريف يوم السبت القادم للاحتفال بسبت النور، حيث تشكل إنتهاكا" واضحاً للحق الطبيعي والقانوني والانساني في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.كما تحذر الوزارة من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التصعيد الإسرائيلي المتعمّد ضدّ الفلسطينيين، من خلال إستفزاز مشاعرهم الدينية، وتدعو المجتمع الدولي الى الضغط على إسرائيل، لإحترام الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وأماكنها المقدّسة والتوقّف عن تقييد حريّة العبادة فيها.