Advertisement

لبنان

تدابير سير في صيدا غداً.. ما السبب؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1056849-638170073025271851.jpg
Doc-P-1056849-638170073025271851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 14-04-2023، ستقام مسيرة تضامنية في مدينة صيدا انطلاقاً من مسجد القدس حتى ساحة القدس، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتبارًا من الساعة 12،00 ولحين الانتهاء من التاريخ المذكور تدابير السير التالية:
Advertisement

منع مرور السير على الطرقات المؤدية إلى ساحة القدس بالاتجاهين، تقاطع دلاعة، تقاطع أبو دراع، مفرق النجاصة، والطريق المؤدي من مستشفى حمود إلى ساحة القدس.
منع وقوف السيارات على جانبي الطريق في المحلة على المسلكين الشرقي والغربي.
تحويل السير باتجاه الكورنيش البحري والأوتوستراد.
لذلك يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2023-04-14
16:15 | 2023-04-14
16:13 | 2023-04-14
14:40 | 2023-04-14
14:25 | 2023-04-14
14:16 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website