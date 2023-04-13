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لبنان

كلامٌ لافت.. هذا ما قاله جوزيف أبو فاضل عن "الإنتخابات البلدية"

Lebanon 24
13-04-2023 | 12:08
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غرّد المحامي والمحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اللبنانيون يعلمون أن الوزير بسام مولوي قام بانتخابات نيابية ناجحة بظروف قاهرة، وأنه يقوم اليوم بإجراء إنتخابات بلدية وإختيارية، لكن خوف البعض الممثّل بالحكومة من انفضاح شعبيته جعله "يهرول صاغراً لتشريع الضرورة لتطيّير الإستحقاق. قال لا جلسة قبل انتخاب رئيس قال".
 
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