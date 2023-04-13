كلامٌ لافت.. هذا ما قاله جوزيف أبو فاضل عن "الإنتخابات البلدية"

#جوزيف_أبو_فاضل:اللبنانييون يعلمون أن الوزير #بسام_مولوي قام بانتخابات نيابية ناجحة بظروف قاهرة،وأنه يقوم اليوم بإجراء إنتخابات بلدية وإختيارية،لكن خوف البعض الممثّل بالحكومة من انفضاح شعبيته جعله"يهرول صاغراً لتشريع الضرورة لتطيّير الإستحقاق"🙄
قال لاجلسةقبل انتخاب رئيس قال!
👇 https://t.co/Fg0NuYGRVT
— Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) April 13, 2023
#جوزيف_أبو_فاضل:اللبنانييون يعلمون أن الوزير #بسام_مولوي قام بانتخابات نيابية ناجحة بظروف قاهرة،وأنه يقوم اليوم بإجراء إنتخابات بلدية وإختيارية،لكن خوف البعض الممثّل بالحكومة من انفضاح شعبيته جعله"يهرول صاغراً لتشريع الضرورة لتطيّير الإستحقاق"🙄
قال لاجلسةقبل انتخاب رئيس قال!
👇 https://t.co/Fg0NuYGRVT