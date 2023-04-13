كلامٌ لافت.. هذا ما قاله جوزيف أبو فاضل عن "الإنتخابات البلدية"

غرّد المحامي والمحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اللبنانيون يعلمون أن الوزير بسام مولوي قام بانتخابات نيابية ناجحة بظروف قاهرة، وأنه يقوم اليوم بإجراء إنتخابات بلدية وإختيارية، لكن خوف البعض الممثّل بالحكومة من انفضاح شعبيته جعله "يهرول صاغراً لتشريع الضرورة لتطيّير الإستحقاق. قال لا جلسة قبل انتخاب رئيس قال".

#جوزيف_أبو_فاضل:اللبنانييون يعلمون أن الوزير #بسام_مولوي قام بانتخابات نيابية ناجحة بظروف قاهرة،وأنه يقوم اليوم بإجراء إنتخابات بلدية وإختيارية،لكن خوف البعض الممثّل بالحكومة من انفضاح شعبيته جعله"يهرول صاغراً لتشريع الضرورة لتطيّير الإستحقاق"🙄

قال لاجلسةقبل انتخاب رئيس قال!

👇 https://t.co/Fg0NuYGRVT — Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) April 13, 2023 Advertisement