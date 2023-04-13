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لبنان

بالصورة.. إليكم جدول أعمال الجلسة التشريعية الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
13-04-2023 | 12:25
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وزعت دوائر مجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد الثلثاء المقبل.

وتجدون مرفقا أدناه نص اقتراحات القوانين التي ستناقش.
 
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