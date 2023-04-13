حدثٌ إيجابي.. أمرٌ يشهده شاطئ صيدا لأوّل مرة

شهد مرفأ صيدا الجديد رسو أوّل مركب سياحي شراعي على متنه 35 سائحاً يحملون الجنسية الروسية، من خلال "وكالة "Service pro" البحرية لصاحبها محمد ترياقي.

وكان في استقبال المركب والسائحين رئيس "جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا" الناشط ربيع العوجي الذي أشار إلى أنّ "المركب السياحي رسى على رصيف ميناء صيدا الجديد، وقدم إلى لبنان من قبرص واتجه أولا الى ميناء طرابلس شمالاً ومنه الى ميناء بيروت ثم رسى في صيدا".

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ولفت العوجي إلى أنّ "السائحين على متن الزورق سيقومون بجولة سياحية متنقلين بين صيدا وصور في الجنوب وبعد ذلك سيتجهون عبر البحر الى الاسكندرية في مصر".



وأضاف: "المركب هذا هو أول زورق سياحي يرسو في ميناء صيدا منذ عدة عقود وهي بادرة ايجابية. إننا في جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا سنعمل على تشجيع هذا النوع من السياحة في الصيف وسنحض الوكلاء البحريين على هكذا مبادرات لجلب المراكب والبواخر السياحية الى مدينتنا القديمة وإلى بحرها وبرها، كونها تختزن آثاراً عمرها آلاف السنين ومن اجل تحريك العجلة الاقتصادية في المدينة".