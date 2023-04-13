Advertisement

لبنان

حدثٌ إيجابي.. أمرٌ يشهده شاطئ صيدا لأوّل مرة

Lebanon 24
13-04-2023 | 12:39
A-
A+
Doc-P-1056869-638170123376243590.jpg
Doc-P-1056869-638170123376243590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد مرفأ صيدا الجديد رسو أوّل مركب سياحي شراعي على متنه 35 سائحاً يحملون الجنسية الروسية، من خلال "وكالة "Service pro" البحرية لصاحبها محمد ترياقي.  
وكان في استقبال المركب والسائحين رئيس "جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا" الناشط ربيع العوجي الذي أشار إلى أنّ "المركب السياحي رسى على رصيف ميناء صيدا الجديد، وقدم إلى لبنان من قبرص واتجه أولا الى ميناء طرابلس شمالاً ومنه الى ميناء بيروت ثم رسى في صيدا".
Advertisement
 
ولفت العوجي إلى أنّ "السائحين على متن الزورق سيقومون بجولة سياحية متنقلين بين صيدا وصور في الجنوب وبعد ذلك سيتجهون عبر البحر الى الاسكندرية في مصر".
  
وأضاف: "المركب هذا هو أول زورق سياحي يرسو في ميناء صيدا منذ عدة عقود وهي بادرة ايجابية. إننا في جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا سنعمل على تشجيع هذا النوع من السياحة في الصيف وسنحض الوكلاء البحريين على هكذا مبادرات لجلب المراكب والبواخر السياحية الى مدينتنا القديمة وإلى بحرها وبرها، كونها تختزن آثاراً عمرها آلاف السنين ومن اجل تحريك العجلة الاقتصادية في المدينة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2023-04-14
16:15 | 2023-04-14
16:13 | 2023-04-14
14:40 | 2023-04-14
14:25 | 2023-04-14
14:16 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website