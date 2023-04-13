"حراك المتعاقدين": أيّ زيادة لرواتب القطاع العام يجب أن تطال القطاع التعليمي

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أصدر "حراك المتعاقدين" بياناً، اليوم الخميس، دعا فيه "مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المُقبل، إلى زيادة أجر الساعة لجميع المتعاقدين بمرسوم وزاري كبديل عن قانون بقيمة 3 دولارات لكل ساعة وإقرار منصة صيرفة خاصة بالقطاع العام ينصف جميع العاملين به، سواء أكانوا متعاقدين أم ملاكاً في السلك التعليمي، مع إقرار دفع فوري لبدل النقل بقيمة 5 ليترات بنزين عن الأشهر المنفذة حتى آخر العام الدراسي".وأشار الحراك إلى أن "أي زيادة لرواتب القطاع العام يجب أن تطال القطاع التعليمي"، وقال: "لن نقبل بغير ذلك، فمن ضمن القطاع التعليمي، هناك قطاع الأساتذة المتعاقدين الذين يحق لهم أن تطالهم زيادة أجر ساعة ومنصة صيرفة وبدل نقل".