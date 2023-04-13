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لبنان

ماذا جرى بين البطريرك وقائد الجيش اليوم في بكركي؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 13:21
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كشفت قناة "الجديد"، اليوم الخميس، أنَّ البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي بحث خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون في بكركي، الأوضاع في الجنوب خصوصاً بعد حادثة إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأسبوع الماضي.
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ووفقاً لـ"الجديد"، فإنّ الراعي أعرب عن موقف بكركي الذي يرفض إستخدام الأراضي اللبنانية كساحة لتنفيذ هجمات مسلحة، مشدداً على التمسك بالسّيادة اللبنانية التي يصونها الجيش.
مع هذا، فقد أشارت "الجديد" إلى أنّ الراعي فاتح عون بملف انتخابات رئاسة الجمهورية على اعتبار أن الأخير من المرشحين، إلا أن الأخير جاء متحفظاً عن الحديث بالأمر، على اعتبار أنه ما زال ضمن موقعه في قيادة المؤسسة العسكريَّة. 
 
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