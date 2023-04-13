المكاري تفقد مبنى تلفزيون لبنان في الحازمية: لإعادة ترتيب العقارات المستأجرة والمملوكة

تفقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، مبنى "تلفزيون لبنان"، في الحازمية، يرافقه وفد من شركة "BPM" للمقاولات في حضور مديرين في تلفزيون لبنان ومستشارين.



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وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة متكاملة وضعها المكاري لإنعاش التلفزيون والنهوض به وعودته إلى تألقه، كما كان سابقاً.

واطلع الوفد على المبنى الذي سيعاد تأهيل جزء منه كخطوة أولية ليصبح صالحاً لاحتواء أرشيف التلفزيون،