"تنين البحر" يظهر قبالة منطقة لبنانية.. شاهدوا الفيديو

رصد مواطنون قبالة شواطئ البترون ظهور ما يُعرف بـ"تنين البحر"، وذلك خلال ساعات الغروب، اليوم الخميس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الظاهرة التي لفتت أنظار المواطنين، حصلت عقب هطول الأمطار.