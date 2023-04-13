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لبنان

"تنين البحر" يظهر قبالة منطقة لبنانية.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
13-04-2023 | 13:58
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رصد مواطنون قبالة شواطئ البترون ظهور ما يُعرف بـ"تنين البحر"، وذلك خلال ساعات الغروب، اليوم الخميس.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الظاهرة التي لفتت أنظار المواطنين، حصلت عقب هطول الأمطار. 
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لبنان

تنين البحر

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