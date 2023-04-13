مكتب "دعارة" يتلقى إتصالات علنيّة.. المفاجأة في "الأسعار" وبالليرة!

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ مكتب إحدى السيدات التي تعمل في مجال الدعارة وجرى إلقاء القبض عليها قبل فترة، عادَ لينشط مجدداً في الآونة الأخيرة في منطقة ساحلية، إذ يتلقى الإتصالات من الزبائن بشكل طبيعيّ.

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ووفقاً للمعلومات، فإنَّ المسؤولة عن الإتصالات ليسَت من الجنسية اللبنانية، وما تبيَّن أن هناك أسعاراً جديدة للعلاقات الجنسية مع فتيات يمكن اختيارهنَّ من قبل الزّبون داخل فندق يجري تحديده من قبل مكتب "خدمة الدعارة".

وأوضحت المصادر أنَّ تكلفة قضاء ساعة مع فتاة تناهز الـ4 ملايين ليرة لبنانية وذلك بمعزلٍ عن تكاليف الفندق التي تُدفع بشكلٍ منفصل، كما أنّهُ من المفترض على الزبون إحضار هويته معه بهدف تسجيل اسمه في سجلات المكتب والفندق!

والمُفارقة، بحسب المعلومات، أنّ المكتب يحظى بحماية "رفيعة".