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لبنان

في سوق الدولار.. إليكم ما جرى قبل ساعات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2023 | 15:10
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كشفت المعلومات أنَّ بعض "تجّار الدولار" انسحبَ بشكلٍ مفاجئ من السّوق، اليوم الخميس، ليتبين أن هؤلاء أبلغوا العاملين معهم بتلك الخطوة من دون توضيح الأسباب بشكلٍ مباشر. 

ووفقاً لمصادر ناشطة في السّوق الموازية، فإنَّ الإنسحاب الذي حصل تزامنَ مع تراجعٍ ملحوظ في سعر الدُّولار خلال ساعات الظهيرة، ما استدعى تحركاً من بعض تجار العملة لتفادي الخسائر.
كذلكَ، فقد رصد "لبنان24" قيامَ عددٍ من الصرّافين المُعتمدين في السّوق بإقفال محلاتهم أيضاً في الجنوب والتوقف عن شراء وبيع الدولار. وفي السّياق، قالت المصادر بأنَّ حركة الإنخفاض دفعت بالكثير من الصرافين لإيقاف عملهم حالياً، من أراد الإستمرار ببيع وشراء العملة الخضراء، عمد إلى تسعير الدولار بأقل من سعر التطبيقات بـ1000 ليرة، وهذا الأمر جرى تعميمه على مختلف الصرافين عبر تطبيق واتسآب".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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