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لبنان

جريمة في زوق مكايل.. رجلٌ يقتل شقيقه بدمٍ بارد!

Lebanon 24
13-04-2023 | 15:23
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أقدم المدعو "م.ي." (مواليد 1971) على إطلاق النار باتجاه شقيقه "ي.ي." (مواليد 1969) في زوق مكايل، ما أدى إلى وفاته على الفور.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في بيروت، فقد عُلِم أن إطلاق النار سببه خلافات عائليّة. 
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لبنان

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