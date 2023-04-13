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لبنان

نتنياهو يُهدّد نصرالله.. ومفاجأة بـ"ردّ" مباشر على الهواء!

Lebanon 24
13-04-2023 | 16:29
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زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنّ مسؤولي "حزب الله" فوجئوا من رد جيش العدو على عملية مجدو، مشيراً إلى أن تل أبيب هاجمت الحزب جواً وبراً وهناك خطط لمواصلة ذلك، وأضاف: "لقد فعلنا الكثير وليس كل شيء مكشوف علناً".
 
وفي حديث عبر القناة الـ"14" الإسرائيلية، اعتبر نتنياهو أن هناك حماسة كبيرة لدى من وصفهم بـ"الأعداء" لمهاجمة "إسرائيل" بعد الأزمة الداخلية التي تعصف بها، وأضاف: "نقول لأعدائنا: إذا كنت تعتقدون أن الأزمة ستمنعنا من الوقوف كرجل، عندما ستكونون مخطئين. سيكتشفون أن هناك شعباً قوياً ودولة قوية".
 
وحول تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، قال نتنياهو: "نصرالله أيضاً مُخطئ في تقديراته وكلامه عنا، وهو يعي ما نستطيع فعله وإذا لم يكن يعلم ما ينتظره، فسيعلم حتماً". 
 
وتزامناً مع كلام نتنياهو، فقد تبين أن بثّ المقابلة الخاصة به قد تعرّض لتشويش مفاجئ وذلك خلال تهديده الأمين العام لـ"حزب الله"، وقد جرى تناقل فيديو يوثق الأمر عبر موقع "تويتر". 
 
 
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